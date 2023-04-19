احتيال جديد.. عبر "جمرك" هواتفكم

معك آيفون يعني قادر تدفع جمرك ملايين”… عبارة رددتها موظفة في “ليبان بوست” لتبرر “احتيال” الدولة اللبنانية على شعبها! هكذا استُقبل احد المواطنين عندما أراد ان يدفع الرسوم الجمركية المترتبة على هاتف كان قد اشتراه من خارج لبنان.

‎هذا ولم يعد خافياً على أحد ان قرارات الحكومة صادمة وعشوائية، وفي معظم الأحيان لا تكون متوازنة، وتفيد المعلومات في هذا السياق انه لغاية اللحظة كل الهواتف التي تستورد الى لبنان تحدد الرسوم الجمركية الخاصة بها (5 % من ثمن الهاتف ثم تُزاد إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11%) على أساس سعر صرف 15 ألفًا للدولار، أمّا جهاز الايفون- وبسبب غلاء سعره – فـ”يجمرك” على الـ 45 ألفًا.

‎والمستغرب في هذا السياق أيضاً، ان قيمة الرسوم الجمركية لا تسجل على الايصال الذي يتم تسليمه في مراكز “ليبان بوست”.

واكدت موظفة في “ليبان بوست” عبر وكالة “أخبار اليوم” ان سعر الجمرك للهواتف غير ثابت، أي انه يتبدل بين ساعة واخرى ما يضع المواطن في حيرة من امره ، وان الرسوم الجمركية للـ”ايفون” قد تحتسب على سعر صرف 60 الفًا للدولار الواحد.

اذًا، الرسوم تحدد وفق نوع الهاتف الذي يحمله المواطن… والسرقة درجات!…