احذروا الحرائق من 25 إلى 29 تموز

تفيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari، بأنه يُحتمل أن يتعرّض لبنان بدءاً من يوم السبت 25 تموز ولغاية الاربعاء 29 تموز، لموجة حرّ قويّة، بحيث من المتوقّع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة في البقاع (43 – 45) و35 درجة ساحلاً ممّا قد يتسبّب بحدوث حرائق كما أنّ ذلك يشكّل خطراً على صحّة المواطنين بسبب الحرّ الشديد.

لذلك، يتوجّب اتخاذ الإحتياطات اللازمة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع، وزارة البيئة، وزارة الصحة، حراس الاحراج – وزارة الزراعة، الدفاع المدني، الصليب الأحمر، المواطنين، ليكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الموضوع.