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احذروا من السيول.. وأمطار غزيرة في الـ"ويك أند"

16 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI بأنه يتوقع هطول أمطار متفرقة من مساء الجمعة لغاية الاثنين، قد تكون شاملة وغزيرة أحيانًا يرافقها برد ورعد.

وطلبت من المزارعين انهاء اعمال زرع الاصناف الشتوية من قمح، شعير وغيرها، انهاء اعمال قطف الزيتون، انهاء قلع البطاطا اذا كان هناك لزوم لذلك، كما طلبت من المواطنين الانتباه من الانزلاقات على الطرقات عند هطول الامطار ومن حدوث السيول.

في هذا المجال، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان:

  • الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.
  • الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر.
  • الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، كما يتوقع حدوث برق ورعد في الفترة المسائية.

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