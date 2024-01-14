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اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا

منذ 41 دقيقة
مزارع شبعا

مزارع شبعا

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أعلنت “كتائب العز الإسلامية” في بيان أنه “في صبيحة اليوم ١٤/١/٢٠٢٤، تمكنت مجموعة من مجاهدينا من اختراق الشريط الحدودي في مزارع شبعا المحتلة، حيث اشتبكت مع دورية للعدو الصهيوني قرب موقع رويسات العلم من المسافة صفر، وحققت فيها إصابات مؤكدة وقد ارتقى ثلاثة شهداء، فيما تمكن مجاهدان اثنان من العودة سالمين، وكان قد ارتقى ثلاثة من مجاهدينا شهداء في صبيحة يوم الجمعة ٨/١٢/٢٠٢٣ عندما استهدافهم مسيرة صهيونية قرب موقع المقار في مزارع شبعا المحتلة بعد أن أمضوا فيها ٣٥ ساعة في مهمة استطلاعية”.

أضاف البيان: “تأتي هذه العملية محملة بالرسائل التالية:

أولًا: رد على اغتيال الشهداء الشيخ صالح العاروري وسمير فندي وإخوانهم في بيروت.

ثانيًا: رسالة للعدو الصهيوني كي يوقف حربه المجرمة على فلسطين ولبنان قبل أن تكتوي بنارها المنطقة والعالم أجمع.

ثالثًا: رسالة لأهلنا في غزة وكتائب القسام أن “الدم الدم والهدم الهدم؛ نحن منكم وأنتم منا؛ نحارب من حاربتم ونسالم من سالمتم” والله ولي الأمر والتدبير”.

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