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اخطر المطلوبين بجرائم السرقة في قبضة قوى الامن

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - يناير - 2023 4:58 مساءً
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، تمكنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، من توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم سلب، وسرقة، وإطلاق نار، ورمي رمانات يدوية، وذلك بعد مطاردته في بلدة المنية، ويدعى: ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).

كما تم توقيف سائق السيارة، ويدعى: ن. ع. (مواليد عام 1998، لبناني).

بتفتيشهما والسيارة، تم العثور على كميّة من المواد الممنوعة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.

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