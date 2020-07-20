ادارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد

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اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في عكار، الامر الذي رفع عدد الحالات المسجلة في المنطقة، منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم،الى 90 حالة.

واشار التقرير الى أن الحالات الايجابية : 8 (5 مقيمين،3 عائدين من السفر) وتوزعت الحالات ال8 على بلدات:

عكار العتيقة، شان، رحبة، جديدة القيطع، تلمعيان، برقايل، الحوشب، التليل.

اما حالات الشفاء فبلغت : 82

وحالات الحجر المنزلي :32 (وافدين ومقيمين).

وجددت الغرفة تمنياتها على الجميع “التزام التدابير الاحترازية والوقائية والارشادات الصحية التي تواظب وزارة الصحة على تكرارها، وضرورة المحافظة على المسافة الامنة والتباعد الاجتماعي، وبالنظافة الشخصية، وذلك للحد من امكانية تفشي وباء كورونا المستجد.