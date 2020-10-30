استمع لاذاعتنا

ادارة الكوارث في عكار: 50 إصابة جديدة بالفيروس

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 6:01 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

A A A
طباعة المقال

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن “تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة واحدة و58 حالة شفاء. وتبعا لهذه المستجدات بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم 1684مصابا، والحالات الايجابية قيد المعالجة الان 319 حالة. اما اجمالي عدد حالات الشفاء فبلغ 1338حالة.

وارتفع عدد الوفيات الى 27 حالة مسجلة منذ منتصف آذار الماضي، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة الان 408 حالات (وافدين ومقيمين)”.
وارفق التقرير ب”جدول بياني عن توزيع الاصابات الجديدة على البلدات، وجدول آخر يبين اجمالي عدد المصابين في عكار منذ اذار الماضي حتى اليوم وتوزعهم على القرى والبلدات العكارية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بالصور: مصادرة براميل وخزانات مازوت مخزنة على سطح مبنى في “طريق الجديدة”
    التهريب- لبنان وسوريا
    مهرب طحين الى سوريا في قبضة “المخابرات”
    قائد الجيش جوزيف عون
    العماد “جوزيف عون “: الجيش حاضر وبقوة على كامل الحدود الشرقية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
    معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
    كورونا
    الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!