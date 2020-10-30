ادارة الكوارث في عكار: 50 إصابة جديدة بالفيروس

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن “تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة واحدة و58 حالة شفاء. وتبعا لهذه المستجدات بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم 1684مصابا، والحالات الايجابية قيد المعالجة الان 319 حالة. اما اجمالي عدد حالات الشفاء فبلغ 1338حالة.

وارتفع عدد الوفيات الى 27 حالة مسجلة منذ منتصف آذار الماضي، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة الان 408 حالات (وافدين ومقيمين)”.

وارفق التقرير ب”جدول بياني عن توزيع الاصابات الجديدة على البلدات، وجدول آخر يبين اجمالي عدد المصابين في عكار منذ اذار الماضي حتى اليوم وتوزعهم على القرى والبلدات العكارية”.