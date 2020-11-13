ادارة كوارث صور: تسجيل 97 اصابة جديدة بفيروس كورونا

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء تم اليوم تسجيل 97 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”

وجميع الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين بينهم 16 حالة من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية،وحالة من التابعية الإثيوبية

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

صور 20،البرج الشمالي 18،الحوش 9،

جويا 8،الرشيدية 7،الجبين 5،باتولية 4،المساكن 4،العباسية 2،البازورية 2،

شمع 2، زبقين 1،دبعال 1،علما الشعب 1،مزرعة مشرف 1،بدياس 1،السماعية 1،المعشوق 1،

برج رحال 1 ،معروب 1،طيرفلسية 1،حناوية 1،محرونة 1،مجدل زون 1،،ادي جيلو 1،

البياض 1،الشبريحا 1,

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2723 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

2488 حالة محلية بينها 463 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(34 حالة وفاة محلية)

و تماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبري و 713 شفاء زمني .