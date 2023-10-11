الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتباكٌ حكوميّ.. وميقاتي يطلب من برّي "إبعاد الجنوب عن حرب غزة"

منذ 5 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

في موازاة التطورات الميدانية، بدت حكومة تصريف الأعمال في حال ارتباك في التعامل مع التطورات الجارية بدءًا بغزة في فلسطين وانتهاء بجنوب لبنان.

وظهر هذا الإرباك في نص الدعوة التي جرى توجيهها لعقد جلسة للحكومة تحت عنوان «عرض المستجدات الراهنة» و«موضوع النزوح السوري». لكن الدعوة لم تشر من قريب أو بعيد إلى تطورات الجنوب بكلمة واحدة.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي أثناء زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب منه العمل على «إبعاد الجنوب عن حرب غزة».

كما توقعت المعلومات أن يصدر موقفًا عن الحكومة في جلستها غدًا.

وكان ميقاتي التقى سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا التي زارت الرئيس بري أيضًا وأبلغته موقفًا صارمًا من الولايات المتحدة في شأن فتح جبهة الجنوب.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    لا تطمينات من "الحزب".. والتطورات "كلّ يوم بيومه"!
    كميل شمعون
    شمعون: "إسرائيل" تلقّت ضربة موجعة.. ولبنان ليس أرضًا لتصفية الحسابات
    علي حمية
    حمية يُحذّر: الخروق الجوية للعدو تُمثّل تهديدًا مباشرًا للطيران المدني

    الأكثر قراءة

    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يُحذّر من فترة "حرجة للغاية" خلال أيام!