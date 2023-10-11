ارتباكٌ حكوميّ.. وميقاتي يطلب من برّي "إبعاد الجنوب عن حرب غزة"

في موازاة التطورات الميدانية، بدت حكومة تصريف الأعمال في حال ارتباك في التعامل مع التطورات الجارية بدءًا بغزة في فلسطين وانتهاء بجنوب لبنان.

وظهر هذا الإرباك في نص الدعوة التي جرى توجيهها لعقد جلسة للحكومة تحت عنوان «عرض المستجدات الراهنة» و«موضوع النزوح السوري». لكن الدعوة لم تشر من قريب أو بعيد إلى تطورات الجنوب بكلمة واحدة.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي أثناء زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب منه العمل على «إبعاد الجنوب عن حرب غزة».

كما توقعت المعلومات أن يصدر موقفًا عن الحكومة في جلستها غدًا.

وكان ميقاتي التقى سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا التي زارت الرئيس بري أيضًا وأبلغته موقفًا صارمًا من الولايات المتحدة في شأن فتح جبهة الجنوب.