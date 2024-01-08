ارتفاعات قادمة بأسعار المحروقات في لبنان.. ماذا كشف البراكس لصوت بيروت؟

شهدنا في اليومين الماضيين ارتفاعاً في أسعار المحروقات كافةً إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 16 ألف ليرة و صفيحة المازوت ارتفع سعرها 9 آلاف ليرة و هذا الارتفاع سببه ارتفاع أسعار النفط عالمياً في ظل استقرار سعر صرف الدولار على 89500 ليرة.

في هذا الإطار يشير عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أن الألف ليتر بنزين التي يستوردها لبنان ارتفع سعرها في جدول تركيب الأسعار 7.76 دولار و الألف ليتر مازوت ارتفع سعرها 4.92 دولار و ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي لافتاً إلى أن برميل النفط ارتفع منذ بداية هذه السنة إلى اليوم أي خلال أسبوع تقريباً 3 دولار من 76 دولار إلى 79 دولار.

وحول أسباب ارتفاع سعر النفط عالمياً يقول البراكس صحيح أن هناك انكماشاً في الاقتصاد الدولي و ليس هناك أي تحسن في النمو الاقتصادي لكن الذي يؤثر على أسعار النفط على المستوى العالمي وفي الأسواق الدولية هو عرض النفط في هذه الأسواق إضافةً إلى القرارات التي اتخذتها الأوبك بقيادة المملكة العربية السعودية منذ فترة بتخفيض الإنتاج مليون برميل يومياً.

ويتابع البراكس شهدنا في الفترة الأخيرة نتيجة الخلافات السياسية الدائرة في ليبيا إقفال أكبر منشأة في ليبيا الذي حرم الأسواق الدولية من 270 ألف برميل يومياً إضافةً إلى الخوف من نشوب حرب وما يحصل في البحر الأحمر الذي يُعتبر ممراً كبيراً للنفط إلى الأسواق الدولية.

وإذ أشار البراكس إلى أن ارتفاع أسعار التأمين على شحن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها تحدث عن التخوف من امتداد الحرب و تدحرجها إلى أمور عسكرية أكبر سيما وأن التحالف الذي أقامته الولايات المتحدة الأميركية (حراس الازدهار) و المواقف الصادرة من قبل اليمن و تشبثها بأنها ستستمر في مواجهة السفن المتجهة إلى إسرائيل لافتاً أن كل هذه الأمور تسببت بخوف في الأسواق الدولية والذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً الذي سينعكس حكماً على أسعار المحروقات في لبنان.

وختاماً توقع البراكس بأننا سنشهد في الفترة القادمة ارتفاعات مستمرة في أسعار المحروقات في لبنان.