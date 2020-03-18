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ارتفاعُ أسعارِ المحروقاتِ.. وتخبط بسعر صرف الدولار بين الصرافين والسوق السوداء

يبدو أن غالبية الصرافين المرخصين يلتزمون بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير، ولا يتخطى سعر صرف الدولار لديهم 2050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

لكن في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، يسجل سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء 18/03/2020، معدلات مختلفة.

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ويلاحظ ألا قواعد تحكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ قد يبدأ سعر الدولار من 2200 ل.ل ليتخطى 2600 ل.ل. والمعدل العام لسعر الدولار لدى الصرافين غير المرخصين هو 2400 ـ 2500 ل.ل للدولار الواحد.

 

من جهة أخرى ارتفع صباح اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة واستقر سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان وانخفض سعر المازوت 800 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان 23,500 ل.ل
بنزين 98 أوكتان 24,000 ل.ل
المازوت 14600 ل.ل
الغاز 15,500 ل.ل

 

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