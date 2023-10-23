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ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال شهر أيلول

منذ 49 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 1,4% بالنسبة لشهر آب 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في أيلول 2023 بلغ 208,5 % بالنسبة لشهر أيلول من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الأسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,1 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,8 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,7 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,2 %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الإدارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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