ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال شهر أيلول

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 1,4% بالنسبة لشهر آب 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في أيلول 2023 بلغ 208,5 % بالنسبة لشهر أيلول من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الأسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,1 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,8 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,7 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,2 %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الإدارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.