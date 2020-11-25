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ارتفاع أسعار الاستهلاك في لبنان … إليكم الأرقام الجديدة

منذ 19 دقيقة
مواد غذائية

إرتفاع اسعار الاستهلاك

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن “الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2020 ارتفاعا قدره 3,89 % بالنسبة لشهر ايلول 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

” ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,85 %
” ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,67 %
” ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3,97 %
” ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 3,46 %
” ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,78 %
” ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,39 %

وأشارت الإدارة الى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 136,80 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2019.

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