ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً

وصل سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان يوم الاربعاء في 15-6-2022 إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة في 17 حزيران 2021، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488% أي 16 ضعفاً وهذا الارتفاع الكبير مرده إلى 3 أسباب أساسية.

ارتفاع سعر برميل النفط عاليماً من نحو 25 دولار إلى 125 دولار.

وقف دعم البنزين الذي كان يوفره مصرف لبنان.

زيادة حصة المحطات وشركات النقل والتوزيع من 5,540 ليرة عن كل صفيحة إلى 28,500 ليرة.

زيادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتقاضها الدولة ونسبتها 11% من 4,310 ليرات إلى 67 ألف ليرة من كل صفيحة بنزين.

ويُبيّن الملف المرفق التطوّر الشهري لسعر صحيفة البنزين 95 أوكتان.