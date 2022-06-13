ارتفاع إضافي لأسعار المحروقات

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 8000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر المازوت والغاز كما هو.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 674000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 685000 ل.ل.

المازوت: 683000 ل.ل.

الغاز: 358000 ل.ل.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.

وخف كثيراً استهلاك اللبنانيين لسياراتهم في ظل ارتفاع سعر البنزين وخففوا من مشاويرهم ولا سيما البعيدة، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال حركة السير التي خفّت بشكل ملحوظ مقارنة بحالها في الماضي حتى في الأوقات التي كانت تعتبر بمثابة “الذروة”.

كذلك، ساهم ارتفاع سعر صفيحة المازوت في ارتفاع تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة، وهو أمرٌ يستغلّه أصحاب المولدات الذين يرفعون أسعارهم بشكل كبير؛ بحيث تخطت تعرفة الخمسة أمبيرات في مناطق عدة حاجز المليوني ليرة في الشهر، علماً أن التقنين لا يزال معتمداً من قبلهم ولساعات طويلة خلال النهار وبعيد منتصف الليل.