ارتفاع اسعار الاستهلاك لشهر ايلول 5,34 % بالنسبة الى آب

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 5,34 % بالنسبة لشهر آب 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,25 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,14%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,94 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 5,12 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,24 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,27 %

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 131,05 % بالنسبة لشهر ايلول 2019.

وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.