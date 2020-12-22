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ارتفاع اسعار الاستهلاك 0,52 % خلال شهر

منذ 37 دقيقة
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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2020 سجل ارتفاعا وقدره 0,52 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,68 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,46 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,05 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,37%

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,95 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,01%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2020 سجل ارتفاعا وقدره 133,47 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2019.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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