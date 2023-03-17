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ارتفاع "الدولار" يتواصل.. كم سجّل صباحًا؟

منذ 49 دقيقة
الدولار

الدولار

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افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، وسجّل 107000 للمبيع و107500 للشراء.

في هذا الإطار، رأى الوزير السابق رائد خوري، أن “ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصًا مع غياب الثقة إضافة إلى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة”.

واعتبر خوري أنّه “كان يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، ولم يتم القيام بأيّ شيء لحماية ودائع الناس”، وشرح أنّ “الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدًا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، وإذا استلم البلد سياسيًا يصبح أفضل بكثير من الآن”، معتبرًا أن “الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد، بل الانتفاع من القطاع الخاص”.

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