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ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

17 - يوليو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس صيفي حار ورطب على لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بين اليوم والاثنين مطلع الاسبوع فيما يستمر تشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل..

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و٢٦ درجة.
٢- الجو: قليل السحب اجمالا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية تنشط احياناً خاصة شمالا وفي الداخل ٢٠-٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠-٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

– الاحد: ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٣ درجة، ٣٦ درجة بقاعا و٣٠ درجة على ١٠٠٠ متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

– الاثنين: ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٤ درجة، ٣٧ درجة بقاعا و٣١ درجة على ١٠٠٠ متر والأجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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