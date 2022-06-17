ارتفاع بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين... إليكم التفاصيل

طقس حار نسبيًا يؤثر على لبنان اليوم وغدًا مع إرتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق المعدلات بقليل قبل أن تعود وتنخفض الأحد…

وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١، بقاعًا بين ١٥ و٣٣ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٨ درجة

٢- الجو: مشمس إجمالًا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

السبت: الطقس حار قليلاً وقليل السحب، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا، بين ١٣ و٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأحد: الطقس إعتيادي قليل السحب مع ضباب محلي، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا، بين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س