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ارتفاع بسعر صرف الدولار الأسود.. فكم بلغ؟

13 - مايو - 2022
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف ​الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الجمعة 13 أيار 2022 مبلغ:​  27500 ليرة لبنانية للشراء و27550 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد تراوح دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 26095 و27000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية، بأن “الأسبوع الحالي يعتبر حاسمًا لناحية تحديد وجهة ​المجلس النيابي​ الجديد، كما تعتبر ​​الإنتخابات​ النيابية​ محطّة حاسمة لناحية تقرير مصير البلد في عدّة أمور، أبرزها إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة، خصوصًا ومنذ أشهر يسمع ​اللبنانيون​ معزوفة واحدة “إستقرار الدولار ومصير التعميم 161 و158 يرتبطان بالإنتخابات المقبلة وما بعد 15 أيار أمر آخر”.

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