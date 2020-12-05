ارتفاع “بسيط” بسعر الدولار… هكذا افتتحت السوق السوداء

بعد أن اقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء امس الجمعة ما بين 8200 و8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سجّل صباح اليوم السبت، ما بين8150 ليرة و8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد،

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد في 5 و6/12/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.