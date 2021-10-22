ارتفاع بسيط لدولار السوق السوداء

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً، إذ تراوح بين الـ20250 ليرة لبنانية للشراء و20200 ليرة لبنانية للبيع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه اللبنانيون مجددا إلى الشارع، الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت اليوم إلى مستوى غير مسبوق.

وهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى اتخاذ قرار برفع تعرفة النقل البري، في وقت دعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى اجتماع موسع لتنسيق التحركات الشعبية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأمريكي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.