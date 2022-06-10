ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً جديداً، ليواصل موجة صعوده لدى السوق السوداء “غير الرسمية”.

حيث ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء مساء اليوم ليسجل ما بين 28,200 ليرة للمبيع و28,250 ليرة للشراء، فيما كان قد سجل صباحاً بين الـ28000 ليرة لبنانية للشراء والـ27900 ليرة لبنانية للبيع.

من جهته، أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 100 مليون دولار أميركي بمعدل 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وأعلن لبنان، في آذار الماضي، أنه عاجز عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما وضع الدولة الغارقة في الديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.