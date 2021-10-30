ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. وصل إلى 22 ألف في بعض المناطق!

تتراوح تسعيرة الدولار حاليا في السوق السوداء ما بين 21250-21200 ليرة و21300-21350 ليرة لكل دولار.

وتسجل فروقات لافتة في التسعيرة بين مختلف المناطق، حيث يتم التداول بتسعيرة تصل الى حد 22 الفاً في بعض المناطق التي تشهد طلباً أعلى على الدولار.

وكانت تراوحت تسعيرة صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق السوداء ما بين 20300 و20350 ليرة للدولار الواحد.

وسجل الدولار، مساء أمس الجمعة ، ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء جراء التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، إذ تراوح سعره ما بين 21150 و 21250 ليرة لبنانية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.