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ارتفاع جديد لـ "الدولار".. كم بلغ صباحًا؟

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مارس - 2023 9:58 صباحًا
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 81200 و81500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. بعدما تراوح مساء أمس الأربعاء ما بين 79500 و80000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن التعاميم هي أقصى إجراء ممكن أن يتخذه مصرف لبنان، وهذا السيناريو يتكرر كل شهرين أو ثلاثة من أجل لجم سعر صرف الدولار.

لكن الأخطر بحسب الشامي، أن هذا السيناريو الذي يؤدي إلى ارتفاع نوعي في سعر وسقف صيرفة والانخفاض الذي نشهده في السوق السوداء لسعر صرف الدولار يبقى لفترة محدودة ثم ما يلبث بعدها أن يعاود الارتفاع يتبعه تعميم جديد للمركزي وهكذا دواليك حتى أصبحنا نعيش في دوامة.

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