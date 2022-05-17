ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات!

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً اليوم، وجاءت على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 542000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 35000 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان 552000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 34000 ليرة.

– المازوت: 615000 ليرة لبنانيّة، بزيادة 16000 ليرة.

وكان أشار ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنّ “الشركات كانت مقفلة لثلاثة أيام والمحطات لم تتسلّم مادّة البنزين بانتظار تحويل الأموال للشركات المستوردة”.

ولفت في حديثٍ لإذاعة “صوت لبنان”، إلى أنّ “المواطن هو الضحية الأكبر في موضوع ارتفاع سعر الدولار، وإذا لم يكن هناك سقف محدّد له في المستقبل فسنبقى مكاننا”.

ويشهد سوق المحروقات في لبنان حالة من عدم الاستقرار تتعامل معها الحكومة اللبنانية بإصدار نشرة أسعار أسبوعية صادرة عن وزارة الطاقة والمياه تختلف بموجبها الأسعار، إلى جانب عدم ثبات الأسعار ضمن الأسبوع أيضًا.

وكان الباحث في الاقتصاد السياسي طالب سعد، أوضح في حديث أن تقلّب أسعار النفط والمحروقات في لبنان مرتبط بتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي، باعتبار النفط سلعة عالمية غير محلية، كما ألقى “الغزو” الروسي لأوكرانيا بظلاله على أسعار النفط، وأسهم في رفعها بشكل لافت وقياسي، مقارنة بأسعارها على مدار السنوات الأخيرة.

ولفت الباحث إلى ارتفاع معدلات التضخم في العالم، الذي تُرجم على الأرض بارتفاع أسعار النفط وتخفيض بعض الدول قدراتها الإنتاجية، إلى جانب رفض بعض الدول استخدام النفط الروسي، ما ينعكس بالضرورة على البلدان التي تشهد أزمات، مثل لبنان.