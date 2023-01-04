ارتفاع دولار السوق السوداء.. اليكم التفاصيل

عاود سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه البسيط.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأربعاء 4\1\2023 42500 ليرة مبيع و42400 ليرة شراء.

وقال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في وقت سابق إنّ “آخر تعميمٍ أصدره مصرف لبنان كان يحمل جزئين: الأول يخصّ سعر منصة صيرفة في حين أن الثاني يخص تزويد السوق بالدولار من دون سقفٍ على أساس سعر صيرفة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية”.

ولفت مارديني في حديث له إلى أن سعر الدولار في السوق سيشهد تراجعاً في الأيام المقبلة طالما أن مصرف لبنان يتدخل في السّوق.