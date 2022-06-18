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ارتفاع طفيف في سعر دولار السوق السوداء

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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يستمر دولار السوق السوداء بالتلاعب، دون حسيب ولا رقيب، ودون وجود مبررات لذلك.

فيتحكم أصحاب السوق السوداء يلقمة عيش اللبنانيين.

ولا تزال تفقد العملة المحلية اللبنانية قيمتها، حيث فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

وقد سجّل دولار السوق السوداء اليوم السبت الواقع في 18 حزيران 2022 مبلغ:

28350 ليرة لبنانية للشراء و28400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد تراوح الدولار الأسود يوم أمس بين و28175 ليرة لبنانية للشراء و 28275 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

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