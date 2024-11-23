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ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على البسطة

منذ ساعتين
دمار كبير جراء الغارة الإسرائيلية على البسطة في بيروت

دمار كبير جراء الغارة الإسرائيلية على البسطة في بيروت (رويترز)

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أشارت مصادر لقناة “الحدث”، اليوم السبت عن ارتفاع في عداد ضحايا غارة البسطة في بيروت إلى 11 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة 23 جرّاء الغارة الإسرائيلية على المنطقة.

بعد ساعات على القصف الذي هز مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً، سمعت انفجارات قوية في قلب العاصمة بيروت، حيث أغارات الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة “البسطة الفوقا”، بينما تصاعدت النيران وأعمدة الدخان الأسود.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي العاصمة، بل الرابع خلال أيام قليلة فالأسبوع الماضي أغارت إسرائيل على منطقة مار الياس، وقبلها على رأس النبع حين اغتالت المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف، فضلا عن منطقة زقاق البلاط التي تبعد عن مقر الحكومة ومجلس النواب نحو 500 متر، والكولا سابقاً.

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