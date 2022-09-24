أعلن المرصد السوري عن ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 91 قتيلًا.

ولم يتمّ بعد نقل أي من الناجين الـ20 الذين غادروا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل السورية، من طرطوس الى بيروت.

في الموازاة، بقي الحزن مخيمًا على طرابلس وعكار وعائلات ضحايا القارب.

من جهته، أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أن “طواقمه لا تزال على جهوزيتها منذ صباح يوم أمس لمتابعة كارثة غرق القارب قبالة سواحل طرطوس في سوريا، والتي أدت إلى غرق من كانوا على متنه، فتم إنتشال عدد كبير من الجثث وكذلك عدد من الناجين نقلوا جميعا إلى مستشفى الباسل في سوريا، ومن أجل متابعة عملية نقل الجثث والمصابين سيعمل الصليب الأحمر على توفير انتقال ذوي الضحايا عبر معبر العريضة إلى مستشفى الباسل للتعرف على الجثامين، ليتولى بعدها الإستلام والنقل وكذلك نقل الناجين المصابين إلى الأراضي اللبنانية ضمن الاصول المعتمدة بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي وضعت كامل إمكاناتها للمساعدة في هذه الكارثة، وكذلك بالتنسيق الكامل مع الأمن العام اللبناني ووزارة الصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة”.

وأضاف: “في إطار برنامج لم شمل العائلات، وضع الصليب الأحمر خطين ساخنين 910269 71، و 1760 كي يتلقى اتصالات عائلات ذوي الضحايا من أجل متابعة البحث عنهم وجلاء مصيرهم، إضافةً إلى وضع نقطة ثابتة على معبر العريضة من أجل ذلك، كما سيوفر خدمة الدعم النفسي لذوي الضحايا والمتأثرين بهذه الكارثة”.