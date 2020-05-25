ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بخاصة على الجبال وفي الداخل غداً

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، من دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية، وارتفاع في نسبة الرطوبة.

الحال العامة، طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة إذ يتقلب تدريجا، أما معدل الحرارة لشهر أيار فبين 18 و 27 درجة على الساحل.

الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة في الفترة الصباحية على الجبال وفي الداخل، وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل والمناطق الساحلية الجنوبية، وتنشط الرياح أحيانا، فيما تبقى درجات الحرارة في بيروت والشمال دون معدلاتها الشهرية.

الطقس غدا الثلثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، من دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية، وارتفاع في نسبة الرطوبة. وبعد غد الأربعاء، الطقس صاف إجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل من دون تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة. أما الخميس فقليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.”

الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 40 كم/س، والانقشاع متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار، والرطوبة النسبية على الساحل

بين 45 و 70%.