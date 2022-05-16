ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الإثنين, إرتفاعاً كبيرًا, حيث تراوح ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً, ما بين 27650 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويتزامن صعود الدولار مع بدء نتائج الانتخابات النيابية النهائية بالظهور في مختلف المناطق.

رأى كبير الإقتصاديين في بنك “بيبلوس”، نسيب غبريل في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن “أهداف مصرف لبنان من التعميم ١٦١ الصادر قد تحققت وهي سحب السيولة بالليرة و لجم تدهور سعر صرف الليرة وضخ الدولارات في السوق اللبناني”.

ولفت الى أن “هناك إشاعات و تهويل ومزايدات عبثية عن ارتفاع سعر الصرف بعد الإنتخابات النيابية وإشاعات عن الغاء منصة صيرفة وهذا غير دقيق”.

ورأى أن “المركزي لا يدعي أن التعميم ١٦١ هو الحل ولا يجب اعتباره حلاً بل هو إجراء موقت و موضعي للجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازي بسبب تداعياته على كل القطاعات وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الإقتصاد اللبناني بانتظار الاصلاحات البنيوية الاساسية”.