ارتفاع لـ "الدولار الأسود".. كم بلغ مساء؟

سجل دولار السوق السوداء مع ساعات المساء الأولى تسعيرة تتراوح بين 110,500 و111,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 107,000 و108,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في هذا الإطار، رأت خبيرة الأزمات المالية في الدول المدولرة الدكتورة ليال منصور في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ ما يحصل من تلاعب في سعر صرف الدولار سببه عدم وجود قوانين وقضاء وسياسات نقدية وإصلاحات مع غياب المحاسبة، مما يسمح لمن لديه الأموال الكاش أن يقوم بالمضاربة طمعًا بتحقيق الأرباح.

ورأت منصور أن اتجاه الدولار تصاعدي مع الهامش الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وسط الفلتان الموجود في البلد، لافتةً إلى أن الهامش الذي يبلغ حوالي ١٥ ألف ليرة أعطى فرصة للذين لديهم الأموال أن يقوموا بالمضاربة وهذا ما أدى بالأمس إلى ارتفاع الدولار إلى ١٤٣ ألفًا وما لبث أن انخفض إلى حدود ١١٧ ألفًا بعد تدخل مصرف لبنان.