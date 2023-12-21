ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 2,6% في تشرين الثاني

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023 سجل ارتفاعا وقدره 2,6 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني 2023 بلغ 211,9 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,2 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2,0 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,5 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,9 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,4 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,1 %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.