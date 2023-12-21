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ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 2,6% في تشرين الثاني

منذ 3 دقائق
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023 سجل ارتفاعا وقدره 2,6 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني 2023 بلغ 211,9 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,2 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2,0 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,5 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,9 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,4 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,1 %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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