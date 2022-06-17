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ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر أيار

منذ 21 ثانية
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,85% بالنسبة لشهر نيسان 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,35 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 6,84 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,52 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,44 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,35 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 11،79 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2022 سجل ارتفاعا وقدره 211,43% بالنسبة لشهر أيار 2021.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.

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