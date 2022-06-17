ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر أيار

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,85% بالنسبة لشهر نيسان 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,35 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 6,84 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,52 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,44 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,35 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 11،79 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2022 سجل ارتفاعا وقدره 211,43% بالنسبة لشهر أيار 2021.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.