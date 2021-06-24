ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس معتدل على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وجو مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما يتحول الطقس الى صيفي حار اعتيادي بدءاً من يوم غد الجمعة .

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

– الجو : يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال

– الرياح جنوبية غربية معتدلة احياناً ٢٠-٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة :تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

السبت: ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.