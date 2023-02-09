الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
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ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟

منذ دقيقتين
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية، ارتفاعًا إضافيًا في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، حيث بلغ 65,100 ليرة للمبيع و65,300 ليرة للشراء.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

فيما أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

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