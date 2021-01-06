ارتفاع ملحوظ لدولار السوق السوداء… هل يصل إلى الـ9000؟

سجل دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً إذ سجل 8800 ليرة لبنانية للشراء و8700 ليرة لبنانية للبيع.

وأعلنت نقابة الصرافين، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الأربعاء 6/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وكشف مصدر مصرفي لصوت بيروت إنترناشونال أن الدولار سيواصل ارتفاعه ليلامس الـ9000 ليرة على أثر تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل سريع جداً.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.