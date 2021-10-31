ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد 7 حالات وفاة و685 إصابة جديدة بكورونا.
في هذا المجال، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في وقت سابق أن وضعنا بالنسبة لكورونا مقارنة بالدول الأخرى جيد ونسبة التلقيح عالية. وأضاف أن “الوضع الاقتصادي المتدهور أثّر على جهوزية القطاع الطبي”.
وذكر عراجي أننا “سنبدأ بالجرعة الثالثة المعزّزة لمن هم فوق الـ70 إضافة للعاملين في القطاع الطبي وهي ستكون اختيارية”.
وكان وجّه نداء للبنانيين طالبهم بتلقي اللقاح فوراً، وقال: “مليار جرعة من لقاح كورونا، أعطيت بسرعة قياسية في دولة الهند، كانت لها انعكاسات إيجابية على الحد من الاصابات والوفيات، بعد أشهر شهدت الهند مأساة من تفشي متحور دلتا. اللقاح ضروري للحد من تفشي كورونا ومتحوراتها عالمياً”.