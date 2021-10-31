الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
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ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان

منذ 13 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد 7 حالات وفاة و685 إصابة جديدة ‏بكورونا.‏

في هذا المجال، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في وقت ‏سابق أن وضعنا بالنسبة لكورونا مقارنة بالدول الأخرى جيد ونسبة التلقيح عالية.‏ وأضاف أن “الوضع الاقتصادي المتدهور أثّر على جهوزية القطاع الطبي”.‏

وذكر عراجي أننا “سنبدأ بالجرعة الثالثة المعزّزة لمن هم فوق الـ70 إضافة ‏للعاملين في القطاع الطبي وهي ستكون اختيارية”.‏

وكان وجّه نداء للبنانيين طالبهم بتلقي اللقاح فوراً، وقال: “مليار جرعة من لقاح ‏كورونا، أعطيت بسرعة قياسية في دولة الهند، كانت لها انعكاسات إيجابية على ‏الحد من الاصابات والوفيات، بعد أشهر شهدت الهند مأساة من تفشي متحور دلتا. ‏اللقاح ضروري للحد من تفشي كورونا ومتحوراتها عالمياً”.‏

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