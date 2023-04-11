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ارتكب جريمة قتل في سوريا.. وفرّ إلى لبنان!

منذ ساعة واحدة
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ضمن إطار الخطّة التي وضعتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وعلى خلفية مقتل شخص سوري من آل مهنا في محافظة السويداء – سوريا في عام ٢٠١٣، وتورّط المدعو (ط. ج. سوري الجنسية) بجريمة القتل، إذ أقدم على طعن المجني عليه أكثر من /40/ طعنة في أنحاء جسده وسلبه مبالغ مالية كانت بحوزته، ولاذ بالفرار من بعدها مباشرةً الى الأراضي اللبنانية، حيث تنقّل في أكثر من منطقة مستخدماً أوراقًا ثبوتية مزوّرة.

بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيفه في محلّة الجيّة، وتبيّن أنه يوجد بحقّه مذكّرة صادرة عن الإنتربول بجرم قتل تقضي عقوبتها بالإعدام.

سُلّم الموقوف الى قسم المباحث الجنائية المركزية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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