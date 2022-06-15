ارجاء محاكمة حسن دقو ورفاقه المتهمين بالاتجار بالكبتاغون

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي إلى 21 أيلول المقبل، محاكمة الموقوف حسن دقو ورفاقه السبعة المتهمين بالاتجار بمادة الكبتاغون المخدرة وتهريبها إلى الخارج، وذلك بعد قرار فتح المحاكمة مجددا بهدف الاستماع إلى شهود إضافيين في القضية.

ولم تتمكن المحكمة من استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود، لعدم اكتمال عقدها بسبب سفر أحد أعضائها، لكن دقو استغل مثوله أمام المحكمة، ليخاطب رئيسها مستغربا الاستمرار في توقيفه، معتبرا أنه “معتقل سياسيا وإعلاميا، بموجب الحملة التي تعرض لها والتي مهدت لتوقيفه”.

ولفت إلى أنه “يعاني من عوارض صحية خطيرة، أدت إلى توقف قلبه ثلاث مرات، واستدعت نقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بضغط الدم الخبيث الذي يهدد حياته، وفي ظل غياب العناية الطبية الكافية”.

وعليه، أرجئت الجلسة إلى 21 أيلول للاستماع إلى الشهود والتوسع في استجواب المدعى عليهم.