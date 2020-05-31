ارسلان: إذا استمرّ التلاعب بحق الدروز سنعلّق مشاركتنا في الحكومة

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة.. ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد”.

وأضاف: “ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويروّج له معيب بحق قائليه ومروجيه ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهميّة غير موجودة في إضبارته”.

وختم أرسلان بالقول: “كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم.. والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول الى تعليق مشاركتنا في الحكومة”.