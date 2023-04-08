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ازمة الكهرباء في بعلبك تابع.. ومطالبة بخفض قيمة الفواتير

منذ 53 ثانية
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2023 10:15 صباحًا
خطوط كهرباء- أرشيفية

خطوط كهرباء- أرشيفية

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عقد لقاء شعبي في قاعة منتدى بعلبك الثقافي، احتجاجا على ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تتجاوز بدل اشتراكات المولدات الخاصة، بمشاركة حشد من الفاعليات البلدية والاختيارية والإجتماعية.

وتلا رئيس المنتدى قاسم الطفيلي البيان الصادر عن المجتمعين، مطالبا بـ”زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي أسوة بباقي المناطق التي تتغذى بالتيار يوميا، الغاء بدل التأهيل المخالف للقانون، تخفيض سعر الكيلو واط بما يتناسب مع الحد الادنى للأجور، إلغاء رسوم القيمة المضافة TVA وضريبة الـ20% على الفاتورة”.

وهدد المجتمعون بـ”التوقف عن دفع الفواتير ريثما يتم تحقيق هذه المطالب”.

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