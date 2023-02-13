الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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ازمة جديدة.. الافران ستتوقف عن العمل!

منذ دقيقتين
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصرسرور في بيان، أن “لا قدرة للأفران وعمّالها على الأستمرار في العمل، في ظل الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وعدم إصدار وزير الاقتصاد تسعيرة لربطة الخبز كما تم الإتفاق عند ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار والمواد الأولية”.

وقال سرور: “إن الافران ستتوقف عن العمل والانتاج والتوزيع والبيع في صالات العرض والسوبرماركت، في حال لم يصدر الليلة وزير الاقتصاد تسعيرة تراعي حقوق عمال الأفران واستمرارية الانتاج في المخابز والأفران”.

وعن إمكانية إصدار التسعيرة الليلة قال: “الوزير أصدر تسعيرة سابقاً حين كان مسافراً الى الولايات المتحدة الأميركية عندما إنخفض سعر صرف الدولار”.

وختم: “عندما يتأمّن للأفران الطحين المدعوم للخبز ويقوم وزير الاقتصاد بإصدار التسعيرة حسب الاتفاق، فلا نتوقف عن العمل، لذلك المسؤول عن توقف عمل الأفران هو من يعرقل شروط عملها”.

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