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ازمة غاز منزلي في عكار والتعبئة بالقطارة

منذ 7 دقائق
سهل عكار

سهل عكار

المركزية
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تشتد ازمة النقص بمادة الغاز المنزلي في محافظة عكار، على رغم بعض الانفراجات البسيطة والمحدودة جدا لدى بعض شركات التعبئة التي تشهد منذ الصباح، زحمة مستهلكين لتأمين احتياجاتهم المنزلية من هذه المادة.

واشار اصحاب شركات التعبئة المحلية الى “انهم لم يتسلموا من شركات التوزيع الكبرى الكميات المطلوبة كما دائما، وان الاستهلاك مع بدء موسم الشتاء والبرد يتضاعف.

وابدى ابناء المنطقة “استياءهم، كونهم يضطرون يوميا الى الوقوف لساعات بانتظار تعبئة قارورة الغاز”، واعلنوا الى ان “الغاز المنزلي يوزع بالقطارة في عكار، بخلاف معظم المناطق الللنانية، وهذا امر غير مقبول”، مناشدين الجهات المعنية “التحرك وتوضيح حقيقة ما يجري، حول عمليات تهريب المحروقات”.

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