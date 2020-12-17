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استئناف العمل في مرفأ طرابلس

منذ 7 ثواني
مرفأ طرابلس

مرفأ طرابلس

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استؤنف صباح اليوم، العمل في مرفأ طرابلس بعد انحسار العاصفة، حيث غادرت الميناء سفينتان، وأدخلت الى الرصيف رقم 6 سفينة واحدة.

كما استؤنفت عمليات التفريغ والتحميل لكل السفن الراسية على أرصفة الميناء الذي يشهد إقبالا متزايدا من السفن، بحكم معدلات ادائه المرتفعة وعمله على مدار 24 ساعة دون توقف، علما أن العاصفة لم تصب المرفأ ومنشآته بأي اضرار تذكر.

يذكر انه اعلنت ادارة ​مرفأ طرابلس انه نظرا لسوء ​الأحوال الجوية تتوقف الملاحة البحرية في ​المرفأ طوال اليوم، بحيث لا يمكن ادخال وإخراج ​السفن كما ان العمل متوقف ايضا على ارصفة البضائع العامة والحبوب.

اما رصيف الحاويات فيعمل بشكل عادي، حيث يتم تفريغ ​السفينة​ cmacgm volga التابعة لشركة cmacgm الفرنسية من دون اي تأثير بالأجواء المناخية نظرا لتمتع المرفأ بمزايا تحميه من الرياح الشمالية والغربية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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