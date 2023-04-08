استئناف العمل في هيئة إدارة السير في هذا التاريخ

تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء ١١-٤-٢٠٢٣، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:

– نهار الثلاثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 – 1 – 2 – 3).

– نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 – 5 – 6).

– نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 – 8 – 9).

مع الإشارة إلى أن السيارات المستوردة الجديدة بحسب ما هو ملحوظ على الشهادة الجمركية العائدة لها معفاة من الكشف الفني في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعلى أصحابها التقدم بمعاملاتهم مباشرة إلى دائرة التسجيل دون إحضار مركباتهم إلى المصلحة أو الأقسام التابعة لها.