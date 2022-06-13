استئناف المفاوضات.. عون: لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد

ينشغل لبنان بزيارة الوسيط الأميركي “آموس هوكشتاين” للوقوف على الموقف اللبناني بشأن المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية. وتأتي هذه التطورات بعدما وصلت السفينة اليونانية الى حقل كاريش المتنازع عليه لاستخراج الغاز لصالح اسرائيل.

في هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية “ميشال عون” أن “لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع “اسرائيل” والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضيا، آملًا تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة.

وإذ رفض تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، أشار عون الى أن لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان.

كما لفت الى أن الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و”خط هوف”، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.

وكان هوكشتاين قد طلب جوابًا خطيًا رسميًا من الجانب اللبناني على الطرح الخطي الذي سبق أن حمله معه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وكشفت المصادر أن “هوكشتاين حريص على المضي قدماً في الوساطة الحدودية بين لبنان وإٍسرائيل، لكنه في الوقت نفسه مصمم على أن تكون أي زيارة جديدة يقوم بها إلى لبنان منتجة وحاسمة في تحديد الخيارات والمواقف من جانب المسؤولين اللبنانيين من دون المزيد من المناورات العقيمة”.