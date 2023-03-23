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استثنائيًا.. تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي حتّى هذا الموعد

منذ 13 دقيقة
تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي

تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي

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أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية اليوم الخميس القرار التالي:

“عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستنادًا إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائيًا لهذا العام، يُعلن أمين عام مجلس الوزراء عن تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتعلق بتقديم التوقيت المحلي، بحيث يتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 20 ــــ 21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائيًا”.

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